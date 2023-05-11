معلومات جديدة حول هجوم النمرود الإرهابي في نينوى.. العملية مستمرة

2023/05/11 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أبطال لواء المشاة الثالث في فرقة المشاة السادسة عشرة، وبإمرة قائد الفرقة اللواء الركن كاظم جعفر غيلان، وبالتعاون مع اللواء ٣٠ (حشد شعبي)، ضمن قاطع ناحية النمرود، يقتلون إرهابياً، والعملية مستمرة بإسناد من قبل طيران الجيش...بيان لوزارة الدفاع

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