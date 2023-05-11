2023/05/11 | 15:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 في دار أوبرا بكتارا في العاصمة القطرية الدوحة، عصر الخميس، لتحديد مسار المنتخبات الـ 24 المشاركة في المسابقة، التي ستلعب منافساتها خلال الفترة بين 12 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/ شباط 2024.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية في مجموعة متوازنة والإمارات تواجه إيران.. تعرّف على نتائج قرعة كأس آسيا 2023) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية في مجموعة متوازنة والإمارات تواجه إيران.. تعرّف على نتائج قرعة كأس آسيا 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).