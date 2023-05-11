بالوثيقة.. سرايا السلام تطرد اثنين من عناصرها في ذي قار بسبب “ممارسات مشينة”

2023/05/11 | 15:24 - المصدر: ايرث نيوز

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سرايا السلام تطرد اثنين من عناصرها في ذي قار بسبب “ممارسات مشينة” أولاً على ايرث نيوز.

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