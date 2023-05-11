2023/05/11 | 15:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق السيدة الينا رومانسيكي . وتم خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن ، فضلا عن تطورات الوضع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي والسفيرة الأميركية يبحثان مستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي والسفيرة الأميركية يبحثان مستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي والسفيرة الأميركية يبحثان مستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).