2023/05/11 | 15:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرايا السلام تقرر طرد شخصين من أفرداها في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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