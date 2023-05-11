مجلس الخدمة يعلن فتح رابط خاص لخريجي خمسة اختصاصات

2023/05/11 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، يعلن فتح رابط خاص لخريجي خمسة اختصاصات.

وذكر المجلس في بيان أنه "أشارة الى كتاب هيئة النزاهة ذو العدد ٥٥٣٦ في ٢٠٢٣/٥/١٠ فتح رابط خاص للإنتقال إلى هيئة النزاهة".

وأوضح أن "التقديم يشمل المتعينين من الطلبة الأوائل المشمولين بقانون ٦٧ لعام ٢٠١٧ فقط من الذين قام المجلس بإصدار أوامر التعيين الخاصة بهم سواء كانوا قد باشروا في وظائفهم ام لم يُباشروا لغاية الان ".

وأشار الى أن "الاختصاصات المطلوبة: بكلوريوس قانون و بكلوريوس محاسبة وعلوم حاسبات بكلوريوس مالية ومصرفية وبكلوريوس إدارة".

ولفت الى أنه "بإمكان المتقدمين التقديم على الرابط التالي ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 16/ 5 : ورابط التقديم

‏/http://verify.fpsc.gov.iq/integrity".

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