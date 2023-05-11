2023/05/11 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..كلمة السوداني خلال افتتاح متحف بارزاني الوطني في أربيل

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كلمة السوداني خلال افتتاح متحف بارزاني الوطني في أربيل قناة التغيير الفضائية.

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