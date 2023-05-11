2023/05/11 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم

كردستان، اليوم الخميس، أن شركة تسويق

النفط العراقية دعت الجانب التركي

رسميا أمس الأربعاء إلى استئناف صادرات

نفط الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد اتفاق

بي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الإقليم: "سومو" دعت رسميا تركيا لإستئناف صادرات نفط كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الإقليم: "سومو" دعت رسميا تركيا لإستئناف صادرات نفط كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).