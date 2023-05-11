رشيد: مصير العراق واقليم كردستان مرتبط ولا يتفرق بعضهما عن بعض

2023/05/11 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الخميس، دعوته لحل

الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة

إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية عبر

الحوار، مؤكدا أن مصير الإقليم مرتبط

أحدهما بالآخر ولا يتفرق ب

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