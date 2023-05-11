ضبط مسؤول حكومي متلبساً بجريمة الرشوة في بغداد

2023/05/11 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس ،مسؤولا حكوميا في إحدى الشركات العامَّة التابعة لوزارة النقل مُتلبّساً بجريمة الرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيئة وفي بيان لها حصلت عليه ( بغداد اليوم) افاد " بأن مديرية تحقيق الهيئة في بغداد شكلت فريق عملٍ للتقصّي والتحرّي عن صحَّة المعلومات الواردة في شكوى تلقَّتها تفيد بطلب مدير القسم القانوني في الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاص مبلغاً مالياً ، لقاء إسقاط الدين المُترتب بذمة أحد الشهداء الذي كان يعمل مُوظفاً في الشركة".

واوضح البيان " أنه بعد استحصال الأمر القضائي بضبط المشكو منه، تم نصب كمين محكم له، وتمكن الفريق من ضبطه متلبساً بجريمة الرشوة في أحد أحياء العاصمة بغداد".

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