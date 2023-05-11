تستبدل الأفضل بـ

2023/05/11 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعاني وزارة الدفاع من إهمال وصفقات فساد متعددة كما يحصل في العديد من الوزارات المهمة التي تمثل العمود الفقري للدولة.

وناشد العديد من منتسبي وزارة الدفاع (بغداد اليوم)، بشأن قيام الوزارة بتوزيع ملابس القيافة العسكرية الـ "الرديئة" الجودة، على حد وصفهم، دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية الجودة في الملابس للمنتسبين ولاسيما انهم يرتدونها لساعات طويلة جداً.

حيث عملت الوزارة عن الاستغناء عن أهم المصانع المحلية في البلد، واستبدالها باستيراد الملابس من الخارج بكلف "ضخمة" ترهق ميزانية دولة وبـ "جودة" تنهش جسد المنتسب في الشتاء، و"تسلخه" في الصيف.

من جهته، طالب معمل المنتجات العسكرية، وزارة الدفاع بالتعاقد معه وتوفير جميع احتياجات المنتسبين من الملابس والدروع بأفضل التصاميم والاقمشة.

وفي وقت سابق، تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة جندي عراقي الى القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع، ثابت العباسي، بخصوص الميرة العسكرية.

ويظهر الفيديو المتداول، جندي عراقي يشكو من رداءة نوعية الزي العسكري الموزع من قبل وزارة الدفاع والمفترض انها مصنوعة خصيصاً (محلياً) الا ان الفيديو يظهر انها صناعة صينية تكون حارة صيفاً باردة شتاءً.

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