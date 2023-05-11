كاساس يعلق على قرعة بطولة كأس آسيا-قطر 2023

2023/05/11 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علق مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، على قرعة بطولة كأس آسيا-قطر 2023.وقال كاساس في تصريح لموقع الاتحاد الآسيوي تابعه / المركز الخبري الوطني/: إن “جميع الفرق ستكون قوية في بطولة […]

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