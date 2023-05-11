2023/05/11 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقع رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، مرسوماً جمهورياً بتعيين صفية طالب السهيل سفيرة مقيمة ومفوضة فوق العادة للعراق لدى المملكة العربية السعودية، وكما مبين أدناه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعين السهيل سفيرا مقيما في السعودية المركز الخبري الوطني.

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