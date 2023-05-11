محرم إينجه ينسحب من الانتخابات الرئاسية التركية ويوضح: لا أريد أن تلومني المعارضة إذا خسرت

2023/05/11 | 16:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب أحد المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية التركية، محرم إينجه، الخميس، من السباق نحو الرئاسة بسبب ضعف عدد المصوتين له وما وصفها بـ"حملة التشويه" ضده، لكن اسمه سيبقى ضمن الأسماء المطروحة في صناديق الاقتراع بالانتخابات التي ستجري

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