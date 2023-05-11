مطبات عنيفة وإصابات تحوّل مسار طائرة قطرية

2023/05/11 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت متوجهة من الدوحة إلى دينباسار في إندونيسيا، إلى تحويل مسارها بعد تعرضها لـ"مطبات هوائية شديدة".

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