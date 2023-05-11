2023/05/11 | 16:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أصدر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مرسوما جمهوريا، بتعيين الوكيل...

ظهرت المقالة صفية السهيل سفيرة للعراق في السعودية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفية السهيل سفيرة للعراق في السعودية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفية السهيل سفيرة للعراق في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).