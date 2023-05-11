افتتاح معبر جديد بين العراق وتركيا عبر كردستان

2023/05/11 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتحت إدارة قضاء سوران في إقليم كردستان معبر بوابة (زيت) الدولي مع تركيا أمام المسافرين.

وقال المشرف على إدارة القضاء هلكورد شيخ نجيب في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إنَّ “المعبر يقع في منطقة شيروان مزن التابعة لمنطقة ميركة سور التابعة لإدارة قضاء سوران”.

واضاف أنَّ “هذا المعبر سيكون في المرحلة الأولى لخدمة المسافرين، لأنه يعمل على اختزال المسافة بين الإقليم وتركيا إلى 4 أو 5 ساعات على عكس المنفذ الأول (سرزيري) القديم الذي كان بعيداً جداً وخاصة لمواطني أربيل”.

واوضح نجيب أنَّ “افتتاح المنفذ أمام المسافرين يأتي كمرحلة أولى، تمهيداً لتوسيع المنفذ لاستعماله لأغراض التجارة أيضاً بين البلدين، وبهذا سيكون بوابة دولية جديدة بين إقليم كردستان وتركيا”.

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