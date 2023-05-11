خلال استقباله السوداني..

2023/05/11 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسبب ظهور رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارازني خلال استقباله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اربيل ، بجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "سوار" يرتديه في معصمه الايمن، بفعل ثمنه الباهظ، وسط الازمة الاقتصادية التي يعيشها الاقليم بعد توقف تصدير النفط.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في كردستان صورة للرئيس البارزاني وهو يصافح السوداني اثناء المشاركة في مراسم افتتاح متحف ملا مصطفى بارزاني.

وقال رواد مواقع التواصل ان "سوار الخرز الظاهر في يد بارزاني اليمنى مصنوع من حجر العقيق الأفريقي وسعره غالٍ جدا، بحيث يصل سعر حبة الخرز الواحدة منه الى اكثر من الف دولار اميركي".

ويعيش الاقليم اوضاعا صعبة وصلت الى حد عجز حكومة كردستان عن توفير رواتب موظفيها، بعد توقف تصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي بقرار دولي.

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