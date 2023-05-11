أمانة بغداد تعلن توزيع قطع أراض بين لاعبي منتخبنا الشبابي المتأهل لكأس العالم

2023/05/11 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، قرعة توزيع قطع أراض بين لاعبي منتخبنا الشبابي لكرة القدم والملاك التدريبي والإداري والفني، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان للأمانة تلقته (بغداد اليوم) أن "قرعة توزيع قطع الأراضي تم إجراؤها بشفافية عالية من قبل رئيس لجنة توزيع قطع الأراضي وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية طه ناصر الهداوي وبحضور مدير عام العلاقات والإعلام وعدد من اللاعبين والكادر الإداري والتدريبي والفني لمنتخب شباب العراق".

وأضاف أن "أمانة بغداد واستجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء هيأت قطع أراض بمساحة (200) م2 في العاصمة بغداد لتوزيعها على أعضاء الفريق مجانا تكريما لإحرازهم المركز الثاني في بطولة آسيا تحت سن (20) عاما وتأهلهم لبطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في الأرجنتين"

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