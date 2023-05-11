السوداني والاطار والسفيرة الامريكية والشعب الثائر

2023/05/11 | 16:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم::د.أيهم السامرائي التحرك الامريكي العسكري المتزايد في المنطقة ووصول الطائرات الضخمة المحملة بالجنود والعدات وتحليلات الصحف الامريكية المهمة ومعاهدها السياسية التي اتفق جميعهم بوصف العراق بعد مرور عشرين سنة على...أكمل القراءة ←

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