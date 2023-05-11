النزاهة تضبط مسؤولاً في إحدى شركات وزارة النقل متلبساً بجريمة الرشوة

2023/05/11 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مسؤولٍ في إحدى الشركات العامَّة التابعة لوزارة النقل مُتلبّساً بجريمة الرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ؛ للتقصّي والتحرّي عن صحَّة المعلومات الواردة في شكوى تلقَّتها تفيد بطلب مدير القسم القانوني في الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاص مبلغاً مالياً؛ لقاء إسقاط الدين المُترتّب بذمَّة أحد الشهداء الذي كان يعمل مُوظَّفاً في الشركة.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّه بعد استحصال الأمر القضائي بضبط المشكو منه، تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ له، وتمكَّن الفريق من ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة في أحد أحياء العاصمة بغداد، مضيفةً إنَّ الفريق نظَّم محضر ضبطٍ أصولياً بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على القاضي الخفر؛ لتقرير مصيره.

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