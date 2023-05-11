2023/05/11 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

انخفضت مؤشرات بورصة العراق، الخميس، فيما وصل حجم التداول الى نحو 30 مليار سهم.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (27) مليار سهم فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (11) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (674.03) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (670.79) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.48%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (2500) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتداول نحو 30 مليار سهم.. الاحمر يخيم على بورصة العراق مع نهاية الاسبوع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتداول نحو 30 مليار سهم.. الاحمر يخيم على بورصة العراق مع نهاية الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).