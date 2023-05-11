النقل تفكر في انشاء

2023/05/11 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أوضحت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، إجراءاتها بشأن المرائب العشوائية، فيما أشارت إلى، أن هناك مقترحاً لإنشاء "تلفريك" في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام الشركة أحمد عبد أيوب، لوكالة الأنباء العراقية إن "هناك تنسيقاً مع مديرية المرور العامة لغرض القضاء على المرائب العشوائية، فيما سيكون هناك لقاء مع مدير المرور العامة لغرض تنفيذ الأمر الديواني الممثل بالقضاء على المرائب العشوائية، وكذلك سيكون هناك تنسيقاً مع القوات الأمنية والعمليات المشتركة لغرض تنفيذ هذا الأمر".

وأضاف أيوب، أن "مفارز النقل الخاص وعلى مدى اليوم، تقوم بمحاسبة أصحاب المركبات التي تقوم بالتحميل من خارج المرائب من خلال قطع المخالفات لها"، مشيراً إلى أن "هناك فكرة مطروحة لإنشاء تلفريك في بغداد".

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