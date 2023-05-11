2023/05/11 | 17:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يقص شريط افتتاح نصب يوثق مراحل مهمة في التاريخ الكردي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/11 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يقص شريط افتتاح نصب يوثق مراحل مهمة في التاريخ الكردي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يقص شريط افتتاح نصب يوثق مراحل مهمة في التاريخ الكردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).