كشف مقترح لإنشاء

2023/05/11 | 17:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون هناك تنسيقاً مع القوات الأمنية والعمليات المشتركة لغرض تنفيذ هذا الأمر.

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