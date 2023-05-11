محافظ ذي قار: نحتاج الى 4 – 5 ترليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي

2023/05/11 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي،اليوم الخميس، ضرورة أن تراعي الموازنة حجم المشاريع التي تحتاجها المحافظة لاسيما الخدمية، فيما أشار إلى أن المحافظة بحاجة الى 4 – 5 ترليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي.وقال الغزي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، ورد لوكالة إيرث نيوز، إنه “خلال حضور اجتماع اللجنة المالية […]

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