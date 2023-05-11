2023/05/11 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة العُليا الباكستانية أمرًا بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد نقض حكم صادر عن محكمة أدنى وصف اعتقاله بأنه "قانوني"، وفقًا لمسؤولي حركة الإنصاف الباكستانية، الذين شاركوا الأخبار مع الصحفيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولو حركة الإنصاف الباكستانية: المحكمة العُليا قررت الإفراج عن عمران خان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولو حركة الإنصاف الباكستانية: المحكمة العُليا قررت الإفراج عن عمران خان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).