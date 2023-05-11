2023/05/11 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يعفي مدراء في النقل الخاص ويُكلف آخرين بدلاً عنهم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يعفي مدراء في النقل الخاص ويُكلف آخرين بدلاً عنهم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يعفي مدراء في النقل الخاص ويُكلف آخرين بدلاً عنهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).