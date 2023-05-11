2023/05/11 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة إدخال حاوياتٍ مُحمَّلةٍ بموادَّ ممنوعةٍ من الدخول إلى العراق، بطرقٍ غير مشروعةٍ.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة إدخال مواد ممنوعة في ميناء أم قصر المركز الخبري الوطني.

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