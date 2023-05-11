مفاجأة مرعبة في مطار هندي.. فيديو يظهر 22 ثعبانًا داخل حقيبة امرأة

2023/05/11 | 17:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر رجال الجمارك في مطار "تشيناي" بالهند على عدد كبير من الثعابين كانت مخبأة داخل حقيبة امرأة، وفوجئ عناصر الجمارك بما مجموعه 22 ثعبانًا بعد تفتيش أمتعة المرأة، وكانت الأفاعي مخبأة داخل صناديق بلاستيكية الى جانب حرباء، وقالت سلطات الجمارك في مطار "تشيناي" إن المرأة سافرت إلى الهند قادمة من مدينة كوالالمبور الماليزية.

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