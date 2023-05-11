2023/05/11 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تبدأ بتدقيق البنود والجداول الواردة في قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تبدأ بتدقيق البنود والجداول الواردة في قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).