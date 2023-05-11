كاساس: لن نتصدر المجموعة والتتويج بكأس آسيا سيكون صعباً

2023/05/11 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقر مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، بصعوبة مجموعة أسود الرافدين في نهائيات كأس آسيا المقبلة، المقررة في قطر مطلع العام المقبل، والتي وضعته إلى جانب منتخبات: اليابان وفيتنام وإندونيسيا، مشيراً إلى أنه سيعتمد على مجموعة من اللاعبين الشبان لمساعدته في إنجاز مهمته القارية.

وقال الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي في تصريحات إعلامية: "مجموعتنا يتواجد فيها فرق قوية وأبرزها اليابان، وسنعمل على تحقيق أفضل النتائج".

وأضاف: "بحسب توقعي فإن اليابان ستتصدر المجموعة الرابعة، ونتمنى تحقيق الفوز في المباراة الأولى".

وتابع: "التتويج بلقب كأس آسيا سيكون صعباً، لكن أتمنى من فريقي الحالي القتال حتى النهاية".

وختم: "نستطيع الاعتماد على بعض لاعبي منتخب شباب العراق المشارك بمونديال الأرجنتين ليساعدونا في المستقبل".

من جانبه قال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو: "القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة للغاية، أغلب المدربين يعرفون إمكانياتنا".

وأضاف: "نريد الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة وأن نكون حذرين جدا، يجب علينا أن نحلل بدقة وأن نتغلب على نقاط القوة لخصومنا".

وأردف: "هدفي هو أن أصبح في القمة وتحقيق الفوز بكأس آسيا المقبلة في قطر".

وأتم: "من الجيد أن البطولة ستقام في نفس البلد الذي لعبنا فيه كأس العالم، ولن أنسى الاستمتاع بالتحدي والتفوق بالمنافسات".

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