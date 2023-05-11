عبد الواحد لمواطني الإقليم: لا تدفعوا الضرائب والفواتر فالحكومة الى الزوال

2023/05/11 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، مواطني إقليم كردستان بعدم دفع ضرائب الكهرباء والطابو والماء في الإقليم.

وظهر عبد الواحد في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "يطالب مواطني الإقليم بعدم الالتزام بدفع فواتير لحكومة الإقليم".

وقال، أن "الوضع في الإقليم وقتي وأن هذه الحكومة إلى (الزوال) حسب وصفه.

وأشار عبد الواحد إلى أنه "ينبغي على المواطنين عدم الالتزام بدفع الضرائب لحكومة لا تقدم أي خدمات وغير شرعية".



حسب تعبيره.

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