الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين تكرم الدكتور فرهاد نعمة الله

2023/05/11 | 18:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام وفد يمثل الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين بمقر الامانة العامة لمجلس الوزراء بتكريم نائب الامين العام لمجلس الوزراء بدرع التقدير ،وقدم الوفد بحضور عدد من أعضاء الهيئة درع التكريم وعبر السيدين صلاح شمشير وشامل درويش بأسم الهيئةً عن امتنانهم للسيد … Readmore

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