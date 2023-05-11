"هزة" في انتخابات الرئاسة التركية.. ماذا يعني انسحاب محرم إينجه؟

2023/05/11 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّل انسحاب زعيم "حزب البلد" في تركيا، محرم إينجه قبل 3 أيام من خوضه السباق الرئاسي "هزة" في المشهد السياسي الداخلي للبلاد.

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