الأعرجي للسفير النرويجي: العراق يرحب بأي جهد دولي للمساعدة في مكافحة المخدرات

2023/05/11 | 18:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن العراق يرحب بأي جهد دولي للمساعدة في مكافحة المخدرات.وذكر بيان لمكتبه ورد لوكالة إيرث نيوز أن “الأخير، استقبل بمكتبه السفير النرويجي، أسبين ليندبيك، وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين العراق والنرويج، وسبل تطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.وأكد الأعرجي […]

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