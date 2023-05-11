مدرب العراق: مجموعتنا فيها فرق قوية وسنعمل على تحقيق أفضل النتائج

2023/05/11 | 18:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أقر مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، بصعوبة مجموعة أسود الرافدين...

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