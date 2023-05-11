2023/05/11 | 18:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة البصرة من إحباط...

ظهرت المقالة احباط عملية إدخال مواد ممنوعة في ميناء أم قصر أولاً على المسلة.

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