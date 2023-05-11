المالية النيابية: الايام المقبلة ستشهد حسم قضية عجز الموازنة

2023/05/11 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي، الخميس، وجود إشارات لحسم قضية العجز المالي ضمن الموازنة، مبينا ان الأيام المقبلة ستشهد حسم الجدل حول حجم العجز.

وقال النائلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “اللجان النيابية قدمت جميع الملاحظات بشأن الموازنة بعد أن تمت القراءة الثانية والآن يجري العمل في اللجنة المالية على إنجاز وإتمام جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة “.

وأضاف أن “البرلمان لديه ملاحظات حول الموازنة من بينها العجز مقابل انخفاض تخصيصات تنمية الأقاليم”، مرجحا “التصويت على الموازنة خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأشار الى ان “المالية النيابية تعمل على مدار الساعة من اجل انجاز التعديلات الضرورية مع استضافة المختصين من اجل الخروج بمسودة قانون للموازنة مرضية للجميع”.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، قد حدد الـ 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة.

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