ترميم متحف الموصل يكتمل وينتظر الافتتاح

2023/05/11 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل (العراق) (أ ف ب) – أعلن متحف الموصل في شمال العراق الخميس إطلاق “آخر أعمال الترميم” بانتظار إعادة افتتاحه في صيف العام 2026، بعدما تعرض للنهب والتدمير على يد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.وبدعم من متحف اللوفر في باريس والصندوق العالمي للآثار والتراث، افتتح متحف الموصل الخميس معرضاً موقتاً يستعرض تاريخه والخطط المقررة للترميم، […]

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