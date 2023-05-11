أطراف الحرب باليمن جديون في جهود السلام والخطوات المقبلة غير واضحة

2023/05/11 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن (اليمن) (أ ف ب) – قال السفير السعودي لدى اليمن لوكالة فرانس برس إن أطراف الحرب في اليمن “جديون” بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، لكن من المستحيل التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة.وقال محمد آل جابر بعد اجتماعه مع قادة المتمردين الحوثيين في صنعاء الشهر الماضي، “الجميع جديون.جديون بمعنى […]

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