تخليد البارزاني في متحف شهداء الخلود – هيثم المياحي

2023/05/11 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم المياحي “نــــحارب من اجـــل وضع نهـــاية للحــــرب” الخالد في الذاكرة ملا مصطفى البارزاني من خلال تصفح تأريخ الملا مصطفى البارزاني نعرف بأن هذا الشخص كان يطلب السلم ولا يرغب بالحرب ولكنه اجبر عليها من اجل كرامة شعبه ومن اجل حريتهم وقد قالها في العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي حضرها في الداخل والخارج.واستذكر ما […]

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