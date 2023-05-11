رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق

2023/05/11 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق السيدة الينا رومانسيكي .

وتم خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن ، فضلا عن تطورات الوضع الإقليميّ والدوليّ وإنعكاساته على أمن وأستقرار العراق والمنطقة.

واكد السيد رئيس ائتلاف دولة القانون ضرورة التعاون والعمل الجاد من اجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سيما اتفاقية الاطار الاستراتيجي وامكانية مراجعة بنودها وتطويرها بما تنسجم مع اهمية المرحلة الراهنة ، كذلك دخول الشركات الامريكية الكبرى للعمل في العراق خصوصا وان العراق يشهد حالة من الاستقرار الامني والسياسي ، والحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي نال ثقة مجلس النواب .

من جانبها جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين

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