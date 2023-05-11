في محافظتين.. الإطاحة بشبكة للاتجار بالبشر وضبط منفذ لتهريب العملة

2023/05/11 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الخميس، عن الإطاحة بشبكة خطيرة متخصصة بالاتجار بالبشر وضبط منفذ لتهريب العملة في محافظتين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد توفير معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود فتاه تقود شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وتقوم باستدراج الفتيات القاصرات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وبيعهن وتهريبهن خارج البلاد، وبعد مقاطعة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية اللازمة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من اختراق الشبكة والقاء القبض على الملقبة(نونة) التي تقود الشبكة وبالجرم المشهود وسط العاصمة".

وأشارت الى انه "تم ايقافها وفق احكام المادة (٦) من مكافحة الاتجار بالبشر واحالتها الى الجهات القضائية".ومن جهة اخرى استطاعت مفارز المديرية ذاتها من "ضبط احد المنافذ في منطقة الكرادة ببغداد الذي يستخدم لعمليات غسيل الاموال وتهريب العملة الاجنبية (الدولار) عن طريق الحوالات الخارجية، حيث القت المفارز المديرية القبض على صاحب المنفذ وتسليمه الى الجهات المعنية".وفي سياقا منفصل، وبمتابعة ميدانية دقيقة "القت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية انفا القبض على (٥) مخالفين لشروط الاقامة وداخلين الى البلاد بصورة غير شرعية وهم من جنسيات اجنبية".وأضافت، انه "تم القبض في مدينة الديوانية بالتنسيق مع قسم شؤون الإقامة".

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