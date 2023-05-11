2023/05/11 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أطاحت مديرية الاستخبارات والأمن، الخميس، بشبكة خطيرة للاتجار بالبشر وتضبط منفذاً لتهريب العملة في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تمكنت من اختراق شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر، تقوم باستدراج الفتيات القاصرات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وبيعهن وتهريبهن خارج البلاد الشبكة".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعوّة (نونة) التي تقود الشبكة، وبالجرم المشهود، وسط العاصمة، إذ جرى إيقافها وفق أحكام المادة (٦) من مكافحة الاتجار بالبشر وإحالتها إلى الجهات القضائية".

ومن جهة اخرى استطاعت مفارز المديرية ذاتها من "ضبط أحد المنافذ الذي تُستخدم فيه عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الاجنبية (الدولار) عن طريق الحوالات الخارجية، حيث ألقت مفارز المديرية القبض على صاحب المنفذ بمنطقة الكرادة في بغداد، وتسليمه إلى الجهات المعنية".

وفي سياق منفصل، وبمتابعة ميدانية دقيقة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية، التابعة إلى المديرية آنفة الذكر، "القبض على (٥) مخالفين لشروط الإقامة، داخلين إلى البلاد بصورة غير شرعية، وهم من جنسيات أجنبية، وقد أُلقي القبض عليهم في مدينة الديوانية، بالتنسيق مع قسم شؤون الإقامة".

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