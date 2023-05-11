2023/05/11 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: KUHhv9kSAnM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "حذاري ثم حذاري" وحوش سائبة ومفترسة تهاجم أهالي البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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