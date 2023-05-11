شاهد بالفيديو.. مساع من أجل زيادة مخصصات المحافظات وتنمية الاقاليم للمناطق الوسطى والجنوبية والمدن المحررة

2023/05/11 | 19:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8E5_5T01vVI

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