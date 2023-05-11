مهدي كريم: مجموعة العراق قوية وهذا هدفنا في كأس آسيا

2023/05/11 | 19:05 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي كريم لاعب منتخب العراق السابق (نيك لاهام/Getty)

أكد مهدي كريم، المدير الإداري للمنتخب العراقي، أن الاتحاد العراقي يبذل جهوداً سخية بغية تهيئة معسكرات تدريبية على مستوى عال من أجل التحضير والاستعدادات الأمثل لبطولة كأس آسيا.

وأضاف كريم في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي، الخميس، أن الاتحاد يخطط لتحضير يتناسب مع أهمية الحدث القاري، في ظل الدعم الحكومي الحالي، الذي يأتي في سبيل النهوض بواقع اللعبة.

من جهة أخرى، وصف مهدي كريم مجموعة العراق في نهائيات كأس آسيا بالقوية، وذلك بوجود المنتخب الياباني، إضافة إلى فيتنام، ومنتخب إندونيسيا الذي لن تكون مواجهته سهلة، وبالتالي فإن الفرص ستكون متساوية لكلّ المنتخبات، خصوصاً أن التأهل قد لا يقتصر على منتخبين فقط في أربع مجموعات من أصل ست، على حد تعبيره.

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وختم كريم تصريحه بالقول: "بدورنا سنعد العدة من خلال التحضير المثالي للبطولة الآسيوية للدخول من باب المنافسة وتحقيق أفضل النتائج في البطولة وإسعاد جمهورنا الوفي".

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