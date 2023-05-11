"أمر بغاية الخطورة".. اتهام من السفير الأميركي في بريتوريا لجنوب أفريقيا

2023/05/11 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم سفير الولايات المتحدة في بريتوريا، الخميس، جنوب إفريقيا بتقديم دعم عسكري لروسيا على الرغم من موقفها المعلن بالحياد في النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية.

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