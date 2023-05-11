شاهد بالفيديو.. لانها لم تولد صبياً.. رجل يقتل ابنته ذات الشهرين خنقاً في الموصل

2023/05/11 | 19:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t65yxQznLHA

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